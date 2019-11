Raport: paremäärmuslik terrorism on kasvanud maailmas 320 protsenti

Globaalne Terrorismi Indeks näitas 2019. aastal ülemaailmse terrorismi üldist langustrendi, arvesse võeti rünnakute ja hukkunute arvu ning terroriaktidega põhjustatud majanduslikku kahju.

Sellest hoolimata tuuakse välja, et terroritegevus on maailmas endiselt märkimisväärselt kõrgel tasemel ning eriti murettekitav on paremäärmusliku terrorismi suur kasv.

Terroriaktides hukkunute koguarv kahanes aastaga 15,2 protsenti, võrreldes 2014. aastaga on hukkunute arv vähenenud tervelt 52 protsenti. Samas hukkus eelmisel aastal terroritegevuse tõttu siiski kokku 15 952 inimest.

Raporti hinnangul on terrorism endiselt ülemaailmne oht ning 2018. aastal registreeriti 71 riigis vähemalt üks terrorismiga seotud surmajuhtum – see on kõrgeim näitaja alates 2002. aastast.

Kuigi Lääne-Euroopas on terrorismiga seotud surmade arv kahanenud aastaga 70 protsenti, hoiatab raport, et Euroopas, Põhja-Ameerikas ja Okeaanias on kasvuteel paremäärmuslik terrorism.

Mainitud piirkondades suurenes paremäärmuslike rünnakute ohvrite arv eelmise aastaga 52 protsenti. Sellel aastal on paremäärmuslik terror nõudnud septembrikuuni 77 inimese elu.

Selle aasta jaanuaris teatas Laimuvastase Liiga ekstremismiuuringute keskus, et kõik 2018. aasta USA terrorirünnakud olid seotud paremäärmuslike isikute või liikumistega.

IEP tegevjuht Steve Killelea märkis, et kuigi paremäärmusliku terrori näitajad ei ole üldarvuna kõrged, on nelja aasta jooksul toimunud 320 protsendi suurune ohvrite kasv tõsine murekoht.

Enamik paremäärmuslaste rünnakuid pandi toime USAs ja Kanadas. Killelea sõnul on üks faktor tulirelvade lihtne kättesaadavus Põhja-Ameerikas.