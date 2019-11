Vostotšnõi kosmodroomiga seoses algatati uued pettusejuurdlused

Kosmodroom Amuuri regioonis on üks Venemaa tähtsamaid kosmoseprojekte ning selle eesmärk on vähendada sõltuvust Bajkongõri kosmodroomist, mida renditakse Kasahstanilt.

Vostotšnõi ehitust on aga juba aastaid saatnud skandaalid, nende seas korruptsioon ja vargus. Kosmodroomi ehituse vältel on ametivõimud algatanud kümneid korruptsioonijuurdlusi.

Novembris kurtis president Vladimir Putin valitsuse istungil, et korruptsioon on kõigest hoolimata jätkunud ja varastatud on miljoneid.