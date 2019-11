Soomes diagnoositi keskealisel naisel leetrid

Naisega kokkupuutunud inimesi on umbes 80. Haigla üritab nad üles leida ja selgitada välja, kas neid on vaja vaktsineerida. Leetritesse nakatanud naine reisis enne haigestumist välismaal ning teda ei ole leetrite vastu vaktsineeritud.

«See on tüüpiline leetritesse haigestumise juhtum,» sõnas Kanta-Häme ravipiirkonna infektsioonihaiguste ülemarst Janne Mikkola. «Naist ei ole lapsepõlves vaktsineeritud, tal ei ole looduslikku immuunsust ega ole ka hiljem vaktsineeritud.» Mikkola sõnul diagnoositi Kanta-Häme keskhaiglas leetrid viimati 10 aastat tagasi.

Haigestunud naine käis haiglas ülevaatusel esmaspäeval, kuid tuli kolmapäeval tagasi. Hetkel on ta nakkusosakonnas ja isoleeritud. Mikkola sõnul on tema olukord tõsine ning ta on kuni pühapäevani ümbritsevast isoleeritud.