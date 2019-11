Serbia uurib videot tema ametnikule pistist maksvast Vene agendist

Serbia julgeolekuametnik kinnitas eile õhtul, et video on ehtne ja raha andev Vene agent on Georgi Kleban.

YouTube'i postitatud video päritolu ei ole veel selge, kuid sellel on näha venelast kohtumas autoparklas mehega, kes on kohaliku meedia sõnul Serbia julgeolekutöötaja.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ütles ajakirjanikele Moskvas, et Vene valitsus ei tea videol nähtava kohta midagi. «Olen kindel, et Venemaa ja Serbia suhted on niivõrd erilised..., et neid ei suuda miski mõjutada.»