FSB süüdistab sõjalaevade lõhkumises ukrainlasi

Ukraina mereväe ülem admiral Igor Vorontšenko ütles eile Ukraina televisioonile, et laevad tagastati halvas seisus ning need pole võimelised iseseisvalt liikuma. «Laevad ei saa ise liikuda – venelased on need rusudeks muutnud. Isegi laetuled, pistikupesad ja tualetipotid on ära kistud. Näitame tervele maailmale Venemaa barbaarsust,» ütles admiral Kanal 4-le.

Ukraina meedia teatel on laevadel märke ka sellest, et detailid, mida ei õnnestunud lahti monteerida, lõhuti lihtsalt ära.

Alused pukseeriti Odessa lähedal asuvasse Otšaikivi mereväebaasi, kuhu need eile õhtul ka kohale jõudsid. Laevadele vastu läinud president Volodõmõr Zelenskõi tunnistas, et puudu on osa varustust ja ka mõned relvad. «Tuleb uurimine. Näeme kõiki üksikasju,» sõnas ta.

President Volodõmõr Zelenskõi vaatas üle tagasi saadud mereväe alused. FOTO: Arhip Verestšagin/TASS/Scanpix

Ukraina kaitseministeerium teatas, et Venemaa võttis laevalt ära sidevahendid ja ka navigatsiooniseadmed. Kinnitati, et laevad vaatavad üle Ukraina uurijad ja sõjaväeprokurörid.

Venemaa föderaalne julgeolekuteenistus (FSB) alustas aga kohe oma versiooni levitamist. FSB väitis Vene meediale, et laevad tagastati heas seisukorras ja töötava tehnikaga.

«Kui Ukraina pool muutis Krimmi rannikult Otšaikivisse teel olles laevad vrakkideks, kus sanitaartehnika ei tööta, siis on see Ukraina enda probleem,» teatas FSB Venemaa meediale. Rõhutati, et Ukraina allkirjastas laevade üleandmisel dokumendid ega esitanud kaebusi.

Ukrainlased tervitamas Venemaalt tagasi saadud sõjalaevu. FOTO: OLEKSANDR GIMANOV/AFP/Scanpix

Ukraina merevägi sai tagasi sõjalaevad Nikopol ja Berdjansk ning puksiiri Janõ Kapu, mis langesid möödunud aasta 25. novembril Kertši väina lähedal Venemaa rünnaku ohvriks. Vene väed avasid tule ning üks Venemaa alus rammis Ukraina sõjalaeva, tekitades kolmele Ukraina meremehele vigastusi.

Laevadel viibinud 24 Ukraina mereväelast võeti vangi ning toimetati Moskvasse, kus neile esitati süüdistus Venemaa riigipiiri ebaseaduslikus ületamises. Kiievi hinnangul oli aga mereväelaste tegevus rahumeelne ja seaduslik ning Kertši väina lähedal toimunu näide Venemaa agressioonist.

Meremehed jõudsid kodumaale tagasi septembris, mil Ukraina ja Venemaa vange vahetasid. ÜRO meretribunal andis juba mais Venemaale korralduse vabastada meremehed ja ebaseaduslikult üle võetud laevad.