Trump lubab avalikustada maksudeklaratsioonid enne valimisi

«See, mida nad teevad, ei ole seaduslik. Aga ma olen puhas, ja ma avaldan oma maksudeklaratsiooni millalgi enne valimisi ning see näitab ainult ühte – et ma olen palju rikkam, kui inimesed arvavad.»

Trump on aastaid väitnud, et saa maksudeklaratsioone avaldada, sest maksuamet auditeerib neid. Maksuamet on korduvalt öelnud, et audit andmete avaldamist ei takista.