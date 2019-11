«Ei hooli Ukrainast s*****i»: USA Kiievi saatkonna ametnik kuulis pealt Trumpi vestlust uurimistest

Seejärel ütles Sondland, et helistab oma mobiililt Trumpile ja annab talle ülevaate viimastest arengutest. Holmesi sõnul oli vestlus vali ja meeldejääv.

Üks hetk kuulis Holmes enda sõnul, kuidas Sondland ütles Trumpile, et Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi «armastab su p****t».

«Siis kuulsin president Trumpi küsimas: «Seega ta teeb uurimise ära?» Suursaadik Sondland vastas: «Ta teeb selle ära.» Holmesi järgi olevat Sondland siis Trumpile öelnud, et Zelenskõi teeb «kõike, mis sa temalt küsid».

Telefonikõne järel küsis Holmes Sondlandilt, kas on tõsi, et Trump «ei hooli Ukrainast sittagi».

«Tõin välja, et Ukrainas toimuvad suured asjad, näiteks sõda Venemaaga, ja suursaadik Sondland vastas, et ta pidas silmas «suuri asju», mis on kasuks presidendile, näiteks Bideni uurimine, mida ajas taga härra Giuliani,» lausus Holmes.