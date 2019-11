Iraagi meeleavaldustel on viimastel päevadel tapetud kaheksa inimest

Viimased suuremad kähmlused julgeolekutöötajate ja meeleavaldajate vahel on aset leidnud Rasheedi tänaval ja Ahrari sillal.

Võimude teatel on julgeolekuteenistujad olnud sunnitud kasutama pisargaasi, heligranaate ja ka tulirelvi.

Alates 1. oktoobrist on Bagdadis ja teistes Iraagi linnades meeleavaldustel surma saanud vähemalt 330 demonstranti. Iraagi julgeolekujõud on sattunud karmi kriitika alla, kuna nad on kasutanud protestijate vastu pisargaasi ja lahinglaskemoona.