Colombias avaldasid meelt kümned tuhanded valitsusvastased

Teatatud on vägivallast protestijate ja korrakaitseteenistujate vahel ning mitmetest vahistamistest.

Valitsuse soosingut on tugevasti langetanud muu hulgas majandusraskustes vaevlevast naaberriigist Venezuelast saabunud 1,4 miljonit sisserändajat ja kontrollimatult vohav narkokaubandus. Kritiseeritakse valitsuse majandus-, sotsiaal- ja julgeolekupoliitikat.

«Rahuolematuse taustal on mitmete erinevate asjade summa ja loodame, et need vaadatakse tänase järel üle,» ütles tööliste ametiühingu esimees Robert Gomez.