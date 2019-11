ISIS radikaliseeris Chicago gängijuhi

«ISIS on manipuleerinud oma ideoloogiat, et muuta see meelepäraseks kriminaalse taustaga isikutele,» lausus George Washingtoni ülikooli esktremismiuuringute teadur Bennett Clifford. «See on üks tähelepanuväärsemaid valdkondi, kust Islamiriik on suutnud (inimesi) värvata.»