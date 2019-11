Soome laevafirmad valmistuvad esmaspäeval algavaks toetusstreigiks

Mitmed Soome ametiühingud plaanivad esmaspäeval toetusstreike postitöötajatele. Näiteks meremeeste ametiühing laiendab esmaspäeval Soome lipu all sõitvatel reisilaevadel toetusstreiki, kui postitöötajad ei jõua selleks ajaks kokkuleppeni.

Viking Line'i laevadest ei liigu esmaspäeval Soome lipu all olevad Amorella ja Grace, mis jäävad Turu sadamasse ning Mariella ja Gabriella, mis jäävad Helsingi sadamasse. Rosella jääb esmaspäeval Maarianhaminasse. Tallinna-Helsingi liinil sõitev Viking XPRS sõidab tavapäraselt, sest on Eesti lipu all ning toetusstreigis ei osale.

Tallink Silja laevadest ei liigu streigi ajal Turu-Stockholmi liinil sõitvad Baltic Princess ja Silja Serenade. Tallink on teatanud, et tõstab reisijad vajadusel teistele laevadele, mis liiguvad tavalise graafiku alusel.

Eckerö Line'i laevadest jääb sadamasse Tallinna-Helsingi vahet sõitev MS Finlandia.

Viking Line on hinnanud, et streik avaldaks mõju tuhandetele reisijatele ning tekitaks suurt majanduslikku kahju.

«Viking Line on Soome suurem meretööandja,» sõnas Viking Line'i pressiesindaja Johanna Boijer-Svanhström. «Meil on Soome lipu all viis laeva, mistõttu mõjutab toetusstreik kõige rohkem just meid. Näeme juba praegu, et sellel on majanduslik mõju. Olukord on kahetsusväärne, sest me ei ole isegi postitöötajate streigi osapool. Leiame, et sellel on tõsine mõju nii meie ettevõttele kui ka Soome konkurentsivõimele laiemalt.»

Boijer-Svanhströmi sõnul võetakse nädalavahetusel reisijatega ühendust sel juhul, kui postitöötajate olukorras ei sünni lahendust. «Ei saa veel loota, et lahendus sünnib. Reisijad peaksid jälgima veebilehti. Teavitame oma veebilehel kohe, kui saame midagi uut teada. Kui pühapäeval on näha, et streik toimub, siis võtame uuesti ühendust kõigi reisijatega kas sõnumi või e-kirja teel.»

Viking Line pakub streigi ajal ära jäänud väljumiste eest uut piletit või pileti hüvitamist ilma lisatasuta.

Reisijad on võimaliku streigi pärast juba praegu väga mures. «Meiega on palju ühendust võetud. Nädala lõpupoole on pöördumiste arv kasvanud nii klientide kui töötajate poolt.»

Meremeeste ametiühingu esimene toetusstreik algas eile, mil lõpetati välisliinidel sõitvatele laevadele veoautode ja paakautode pealelaadimine. See on mõjutanud just Viking Line'i tegevust.