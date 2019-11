USA justiitsminister Epsteini surmast: «täiuslik tuksikeeramiste torm»

USA justiitsminister William Barr ütles usutluses Associated Pressile, et tal olid seksuaalkuritegudes süüdistatud ärimehe Jeffrey Epsteini surma suhtes esialgu omad kahtlused, kuid nüüdseks on ta jõudnud järeldusele, et enesetapp tugevate turvameetmetega vanglas oli arvukate vigade tulemus.