GRU ametnikku kahtlustatakse Kataloonia destabiliseerimises

Reisijate andmebaasist selgub, et Denis Sergejev lendas valenime kasutades 2016. aasta 5. novembril Barcelonasse ning lahkus pärast kuut päeva Zürichi kaudu Moskvasse.

Teisel juhul lendas Sergejev Hispaaniase 2017. aasta 29. septembril, kaks päeva enne iseseisvusreferendumit. 9. oktoobril naasis ta Genfi kaudu Moskvasse. Teisi reise Hispaaniasse ei ole Sergejevi puhul tuvastatud.

Denis Vjatseslavovitš Sergejev on kindrali auastmes GRU veteran, kes on vähemalt kümme aastat eri riikides tegutsenud. Algselt tegi ta seda oma sünninime all, kuid hiljem kasutas varjunime Sergei Fedotov.

Ajakirjanike andmetel on Sergejev sündinud 1973. aastal praeguse Kasahstani aladel, ta on abielus ja tal on tütar. Sergejev teenis enne Moskvasse suundumist Siberi sõjaväeüksuses. Seal lõpetas ta GRU kasvulavana tuntud sõjaväeakadeemia.

2010. aastal anti talle uus identiteet Sergei Fedotovina. Seda varjunime kasutades viis ta läbi operatsioone Euroopas, Aasias ja Lähis-Idas, teatasid lääneriikide luureteenistused, kes on teda viimastel aastatel jälginud.

2015. aastal viibis ta Bulgaarias, kui relvamüüja Emilian Gebrevi vastu pandi toime kaks tapmiskatset. 2016. aastal viibis ta enne ja pärast Brexiti referendumit Suurbritannias.

Pärast 2018. aasta märtsi ei ole Sergejevist praktiliselt midagi teada. Luureteenistused usuvad, et ta võis olla vastutav ebaõnnestunud operatsiooni eest tappa Ühendkuningriigis Sergei ja Julia Skripal.

Luure on ka märkinud, et Skripalide mürgitamisega seotud isikud kuulusid Üksusesse 29155, mis vastutab eriti tundlike välismaiste operatsioonide eest.

Hispaania kohtu juurdlusega tuttavate allikate sõnul sisaldub eelnev informatsioon ka kohtu uurimises. Juurdlust veab rahvuspolitsei vastuterrorismile spetsialiseeruv osakond.

Alles algfaasis juurdlus näitab, et Vene luureteenistuse arvatav tegevus Kataloonias ei olnud tõenäoliselt koordineeritud iseseisvusmeelsete isikutega. Pigem oli Venemaa tegevuse eesmärk puhkenud kriisi ära kasutamine Hispaania destabiliseerimiseks.

Instituudi Elcano Royal vanemanalüütik Félix Arteaga märgib, et Sergejevi üksuse tegevus langeb kokku Venemaa tegutsemismustriga Euroopas. Arteaga rõhutab, et alates 2014. aastast on erinevad Vene luureteenistused laiendanud oma tegutsemist välismaal.