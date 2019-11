Saksa kristlike demokraatide juht kinnitas valmisolekut amet maha panna

«Kui arvate, et Saksamaa, mida mina soovin ei ole see, mida soovite teie, siis peame selle lõpetama. Siin, nüüd ja täna,» ütles Kramp-Karrenbauer talle parteijuhina osaks saanud kriitikale vastates.

«Seista siin parteina ja öelda, et kõik, mis me viimased 14 aastat tegime oli vale, ei ole hea valimisstrateegia,» hoiatas ta CDU aastakongressi algul.

Kasvanud on ka välissurve, kuivõrd erakond on kaotanud valijaid rohelistele ja paremäärmuslikule Alternatiiv Saksamaale (AfD).

Tavaliselt on CDU juhatus kandidaatide valikut koos oma Baieri sõsarpartei CSU-ga suletud uste taga arutanud, aga nüüd tehakse üleskutseid, et selles saaks osaleda terve erakond.

«Praegu on CDU-l kaugelt liiga vara personaliotsuseid teha,» ütles ta, ja lisas, et parteil on vaja rohkem aega, et valmistuda eluks pärast Merkelit, kes 2021. aastal ametist lahkub.