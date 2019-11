Trump: minuta oleks Hongkong 14 minutiga maatasa tehtud

Trumpi sõnul ei saatnud Hiina president Xi Jinping sõdureid demokraatiameelset protesti vaigistama vaid sel põhjusel, et ta palus seda mitte teha.

«Xi'l on miljon sõdurit Hongkongi piiril, kes ei lähe sinna, sest ma palusin talt: «Palun ära tee seda. See oleks suur viga. Sellel oleks tohutult halb mõju kaubandusleppele»,» kirjeldas Trump.

Trumpilt küsiti selle kohta ka intervjuus. «Ma ütlen teile, et peame toetama Hongkongi, kuid ma toetan ka president Xi'd. Ta on mu sõber, ta on uskumatu isik,» sõnas Trump.