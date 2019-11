Trumpi tagandamisjuurdlus tõi hulga vaieldamatuid tõendeid, kuid ...

Selgeks on saanud, et Trump andis valitsusametnikele käsu teha tema ihuadvokaadi Rudy Giulianiga koostööd Ühendriikide julgeolekuabist sõltuva Ukraina asjus.

Vabariiklasest president survestas Ukrainat uurima tema kodust poliitilist vastast Joe Bidenit. Nii USA kui Ukraina ametiisikud kartsid, et Trump külmutab Kiievile lubatud hädavajaliku sõjalise abi, kui juurdluse alustamisest ei teatata.

Neid fakte kinnitas kümmekond tunnistajat, peamiselt karjääriametnikud, kes on töötanud nii demokraatide kui vabariiklaste valitsustes. Nad esitasid oma väidete kinnituseks e-kirju, tekstisõnumeid ja märkmeid.

Televisiooni vahendusel kõigi ameeriklasteni jõudnud tunnistused maalisid presidendist pildi kui inimesest, kes püüab kasutada ametist tulenevat võimu, et sundida välisriigi valitsust talle poliitilist kasu toovaid samme astuma.

Sellest piisab, et paljud demokraadid oleks valmis veel enne aasta lõppu Trumpi tagandamishääletuse läbi viima.

Ükski tunnistaja ei suutnud aga tõestada, et Trump seadis 400 miljoni dollari suuruse sõjalise abi saamise otseseks tingimuseks Bideni uurimise väljakuulutamise.

Mitmed vabariiklased on öelnud, et isegi kui see tingimus oleks esitatud, ei piisaks sellest Trumpi tagandamise ja presidendiametist kõrvaldamise toetamiseks. Selle otsese seoseta võib Trump aga arvestada oma erakonna tugeva toetusega.

«Ma ei kuulnud tõendeid, et president oleks toime pannud äraostmise või väljapressimise,» ütles Texase vabariiklane Will Hurd.

Ta tõdes, et Trumpi tegevus on küll kohatu, kuid mitte tagandamist väärt.

Demokraadid seisavad nüüd silmitsi esindajatekoja hääletusega, kus hääled jagunevad parteijoont mööda kaheks. See peegeldab ka ameeriklaste avalikku arvamust.

Demokraatidel tuleb nüüd otsustada, kas alustada seniste tõendite põhjal tagandamisprotseduure või üritada kutsuda välja veel tunnistajaid, kes võiksid Trumpi süü kohta otsesemaid tõendeid tuua.

Ametnikke, kes vajalikke lünki täita võivad, tõepoolest leidub. Demokraadid on tunnistajapinki kutsunud Valge Maja personaliülema Mick Mulvaney ja endise julgeolekunõuniku John Boltoni, kes on Trumpiga tunde koos veetnud ja kelle nimed on teiste ametnike tunnistustest korduvalt läbi jooksnud.

Neljapäeval ütles Valge Maja endine julgeolekuametnik Fiona Hill tunnistust andes: «Neil kellel on kongressi hinnangul olulist infot, on õiguslik ja moraalne kohustus seda jagada.»

Siiski on ebatõenäoline, et Bolton või Mulvaney kongressile midagi räägivad. Mõlemad on pöördunud kohtu poole küsimusega, kas neil on kohustus tunnistada. Esindajatekoja spiiker Nancy Pelosi ütles neljapäeval, et ei taha tagandamisjuurdlust kohtu armust sõltuvaks teha.

Paljudele demokraatidele see sobib, sest nende sõnul on tagandamiseks vajalik lävend viimasel kahel nädalal esitatud tõenditega ületatud. Diplomaadid ja julgeolekuametnikud on tunnistanud, et nad väljendasid korduvalt muret valitsuse asjaajamise pärast Ukrainaga. Nad kirjeldasid jõupingutusi aidata tõsta Kiievi liidrite mainet Trumpi silmis, et sõjalise abi andmine kindlustada.

Ameerika tippdiplomaat Kiievis William Taylor kirjeldas sõjalist abi Venemaaga sõdivate Ukraina sõdurite jaoks elu ja surma küsimusena. Võimalus, et Trumpi valitsus hülgab Ameerika partnerid, tekitas temas sügavat muret.

Valge Maja Ukraina nõunik kolonelleitnant Alexander Vindman, kes oli kongressi ees medaleid täis mundris, ütles, et oli šokis, kui kuulis tagandamisjuurdluse käivitanud 25. juuli Trumpi-Zelenskõi telefonivestlusest, milles Trump palus Ukraina presidendil Bidenit uurima.

Vindman, kelle pere põgenes Ukrainast kui ta oli kolmeaastane, pidi end kaitsma ka Trumpi liitlaste süüdistuste eest, et tal on huvide konflikt.

USA Euroopa Liidu suursaadiku Gordon Sondlandi sõnul polnud Ukrainalt juurdluste alustamise nõudmine valitsuses mingi saladus. «Kõik teadsid sellest,» ütles ta.