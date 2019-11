USA kehtestas Iraani ministrile sanktsioonid seoses netipiirangutega

«Iraani liidrid teavad, et vaba ja avatud internet paljastab nende ebaseaduslikkuse ning seega tsenseerivad nad internetti režiimivastaste protestide mahasurumiseks,» lisas Mnuchin.

USA president Donald Trump süüdistas neljapäeval Iraani valitsust internetile ligipääsu sulgemises põhjusel, et Teheran üritab varjata surma ja tragöödiat tänavameeleavaldustel.

«Iraan on muutunud niivõrd ebastabiilseks, et režiim pani kogu oma internetisüsteemi seisma, et rahvas ei saaks rääkida riigis toimuvast tohutust vägivallast,» teatas Trump suhtlusvõrgustikus Twitter.