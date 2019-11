Bloomberg ostis USA presidendivalimisteks rekordsumma eest telereklaami

Miljardär Bloomberg on ostunud Advertising Analytics andmetel telereklaami 31 miljoni dollari eest, mis on kõigi aegade suurim USA presidendikandidaadi kulutatud summa.

Lehe New York Times teatel algab 60-sekundilistest biograafilistest reklaamidest koosnev ja kaheksa päeva kestev kampaania rohkem kui 20 osariigis ja umbes sajal uudismeediaturul.

Nüüdne reklaamiost on tohutu. Kui samuti miljardärist kandidaat Tom Steyer välja arvata, siis pole demokraatide kandidaadid kokku sel aastal nii palju telereklaamile kulutanud kui Bloomberg nüüd ühele reklaamikampaaniale, kirjutab Times.

Käik annab tunnistust, et maailma rikkaimate hulka kuuluval 77-aastasel ekslinnapeal ei tarvitse kampaania pealt kokku hoida.

Senaator Bernie Sanders pahandas reedel Twitteris: «See on tülgastav, et Michael Bloomberg või mõni teine miljardär arvab, et võib poliitilisest protsessist mööda minna ja kümnete miljonite dollarite eest valimised ära osta.»