Itaalia rannavalve päästis Vahemerel 149 migranti

Rannavalve asus nelja mootorpaadiga tegutsema pärast ühe kohaliku elaniku teadet, et meremiili kaugusel Lampedusa saarest on näha hulpimas umbes 10 meetri pikkust ümberläinud paati.

Pärast seda, kui migrandid olid maale toodud, teatasid üks liibüalane ja etiooplane, et nende naised on jäänud kadunuks.

Itaalia uudisteagentuur ANSA teatas hiljem, et migrandid olid võimudele öelnud, et paadis oli Liibüas teekonda alustades 169 inimest. See tähendab, et kuni 20 inimest võib olla kadunud.