Ajutine president tõrjus senati katse anda Moralesele amnestia

«Me kinnitasime kategooriliselt, et minu valitsus ei kiusa taga ühtegi poliitikut, ametiühingut ega kodanikeliidrit,» ütles Áñez ajakirjanikele.

«Samal ajal oleme ka väga selged selles, et kõik need, kes on sooritanud kuritegusid, mõnitanud seadusi, pannud toime rikkumisi, ei saa mingit amnestiat,» lisas ta.