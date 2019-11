Naftareostus jõudis Brasiilia Rio de Janeiro osariigi rannikule

«Me ei tea ikka veel, kui palju naftat on veel meres,» ütles president Jair Bolsonaro eile. «Halvimal juhul, kui naftatanker pumpas kogu laadungi merre, siis on meie rannikule jõudnud vähem kui 10 protsenti. Seetõttu valmistume halvimaks.»

Brasiilia keskkonnaamet Ibama on tuvastanud rohkem kui 700 kohta, kus rannik on reostunud.

Mereväe teatel on koristatud üle 4500 tonni naftat ning puhastustöödele on mobiliseeritud üle 5000 sõjaväelase.

Brasiilia väitel on tegemist Venezuela naftaga, mis on pärit Kreeka lipu all sõitvalt ja kompaniile Delta Tankers Ltd. kuuluvalt tankerilt.