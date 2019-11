Iraagi kaitseminister ähvardab Rootsi meediat kohtuga

Al-Shammari teatas ministeerumi Facebooki-lehel, et on pöördunud oma Rootsi advokaadi poole uurimaks võimalust rootsi- ja araabiakeelsed ajakirjandusväljaanded valeteadete eest kohtusse anda.

Ajakirjanduse sõnul on Iraagi minister Rootsis kirjas nime all Najah al-Adel. Tema ja ta naine on saanud Rootsi laste- ja eluasemetoetust, ehkki on elanud juba aastaid välismaal.