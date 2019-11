Bloomberg teatas ametlikult USA presidendiks kandideerimisest

«Kandideerin presidendiks, et seljatada Donald Trump ja Ameerika taas üles ehitada,» lausus 77-aastane Bloomberg oma veebilehel ajal, mil peatselt jõuab ameeriklaste teleekraanidele tema 30 miljoni dollari suurune reklaamkampaania.

«Me ei saa endale lubada veel nelja aastat president (Donald) Trumpi hoolimatuid ja ebaeetilisi tegusid,» ütles endine New Yorgi linnapea. «Ta on meie riigile ja meie väärtustele eksistentsiaalne oht. Kui ta võidab veel ühe ametiaja, siis me ei pruugi tekkinud kahjust iial taastuda.»