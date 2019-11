Boliivia ajutine president kiitis uute valimiste pidamise heaks

Allkiri on tähtis samm nädalaid kestnud rahutuste lõpetamises. Vägivald puhkes pärast 20. oktoobril toimunud ning vastuoluliselt senise presidendi Evo Moralese võitu näidanud presidendivalimisi. Surma on saanud 32 inimest ning riigi suurimates linnades tekkis kütuse- ja toidunappus.

Lisaks keelab see kandideerida neil, kes olid president eelmised kaks ametiaega. See tähendab, et Morales uuesti kandideerida ei saa.