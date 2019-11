Briti professor: avalik poliitika on Brexiti tõttu kolm aastat paigal seisnud

Tellijale

See oli pikalt laual. Isegi enne kui Theresa May lahkus, ei olnud tal piisavalt hääli parlamendis. Seega polnud tal suutlikkust lepet läbi suruda, parlament ütles selgelt, et leppeta ei taheta lahkuda, ja polnud ka kaugeltki mitte piisavalt toetust lahkumisprotsessi peatamiseks.

Millalgi pidid need valimised tulema. Kas need olid vältimatud, on raske öelda. Alates suvest ja Boris Johnsoni tulekust on valimised muutunud järjest tõenäolisemaks. Ja kuna järjest rohkemad ootasid, et valimised tuleksid, on nende eel ka niimoodi käitutud. Parteide ja inimeste positsiooni paindumatus on meid praegusesse seisu viinud.