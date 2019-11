Tellijale

Selleks et miljardäride vastasseis teoks võiks saada, tuleb Bloombergil esmalt aga võita teisi demokraatide presidendikandidaadiks pürgijaid, neid on peale tema veel 17.

Miljardärist ettevõtja, filantroop ja endine New Yorgi linnapea Bloomberg teatas, et tema kandideerimise eesmärk on Trumpi alistamine järgmise aasta valimistel. «Kandideerin presidendiks, et alistada Donald Trump ja Ameerika uuesti üles ehitada. Me ei saa lubada veel nelja aastat president Trumpi hoolimatut ja ebaeetilist tegutsemist,» selgitas ta oma kodulehel.