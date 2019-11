Rumeenia rannikul läks ümber 14 600 lambaga kaubalaev

Aluselt on suudetud päästa laeva meeskond – 20 süürlast ja üks liibanonlane – ning 32 lammast, ütles päästeameti pressiesindaja Ana-Maria Stoica.

«Päästeoperatsioon käib... Me loodame, et laeva trümmis olevad lambad on jätkuvalt elus,» lausus ta.