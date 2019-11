Kaos Soomes: postitöötajate toetusstreik laieneb

Soome lennufirma Finnair tühistas postitöötajate toeks toimuvate streikide tõttu veel 250 esmaspäevale kavandatud lendu, see mõjutab rohkem kui 20 000 klienti.

Finnairi liiklusplaanis on esmaspäeval 377 lendu, millest firma suudab ära teha umbes 120.

Tegemist on toetusstreigiga, mis toimub streikivate postitöötajate toetuseks. Streik kestab teisipäevani.

Toetus streikijatele kasvab

Toetusstreikidest teatasid eelmisel nädalal ka teenindussektori ametiühing Pam, avaliku sektori ametiühing (JHL), raudteetöötajate ametiühing Rau ja Soome meremeeste ametiühing. Toetusstreigi ettevalmistamisest on teatanud ka elektritöötajate ametiühing.

Pami streigiga lõpetatakse postiteenuste pakkumine Posti teeninduspunktides, näiteks poodides ja kohvikutes, kuhu on võimalik tellida Posti kaudu saadetisi. Ametiühingu teatel on selliseid punkte Soomes 750.

meremeeste ametiühing laiendab esmaspäeval Soome lipu all sõitvatel reisilaevadel toetusstreiki, kui postitöötajad ei jõua selleks ajaks kokkuleppeni.

Laevad ankrus

Viking Line'i laevadest ei liigu esmaspäeval Soome lipu all olevad Amorella ja Grace, mis jäävad Turu sadamasse ning Mariella ja Gabriella, mis jäävad Helsingi sadamasse. Rosella jääb esmaspäeval Maarianhaminasse. Tallinna-Helsingi liinil sõitev Viking XPRS sõidab tavapäraselt, sest on Eesti lipu all ning toetusstreigis ei osale.