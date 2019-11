Hiina hoiab salajastes vangilaagrites miljoneid moslemeid

Tellijale

Lekkinud dokumendid pakuvad esimest korda ülevaadet Loode-Hiinas Xinjiangi Uiguuri autonoomses piirkonnas asuvate vangilaagrite struktuurist, igapäevaelust ja ideoloogilisest raamistikust. Need laagrid on ära teeninud rahvusvahelise hukkamõistu.

Rahvusvahelise Uurivate Ajakirjanike Konsortsiumi (ICIJ) poolt omandatud dokumente jagati kokku 17 meediapartneriga. Sõltumatud eksperdid on dokumente uurinud ja kinnitanud, et need on ehtsad. Hiina võimud väidavad aga, et tegu on võltsingutega.