EL-i riigid kiitsid heaks 27-liikmelise Euroopa Komisjoni

27 liikmesmaa ministrid kiitsid heaks Euroopa Komisjoni presidendiks valitud Ursula von der Leyeni moodustatud komisjoni koosseisu.

«Otsus avab tee komisjoni tervikuna hääletusele panekuks Euroopa Parlamendis,» teatasid välisministrid avalduses.

Von der Leyeni komisjoni koosseis läheb europarlamendis hääletusele kolmapäeval ja peaks ametisse astuma 1. detsembril.

Teoorias peaks komisjonis olema esindaja igast liikmesriigist ja Ühendkuningriigi lahkumine blokist peaks viimaste arengute järgi aset leidma alles 31. jaanuaril.

Briti peaministri Boris Johnsoni valitsus on aga teatanud, et ei saa enne 12. detsembri üldvalimisi oma kandidaati komisjoni esitada, sest valitsuse tavapärane töö on peatatud.

Osa ekspertide sõnul võib see tähendada, et uue komisjoni direktiivid võidakse kohtus vaidlustada, tuginedes hinnangule, et komisjoni ei moodustatud vastavalt reeglitele.

Brüssel on algatanud Londoni vastu Euroopa Liidu õiguse rikkumise menetluse. See peaks Brüsseli hinnangul näitama, et britist eurovoliniku prooviti heas usus leida.

«Ühendkuningriik ei esitanud komisjoni liikmeks ühtegi kandidaati,» teatasid ministrid.