ELi riigid kiitsid heaks 27-liikmelise Euroopa Komisjoni

Briti peaministri Boris Johnsoni valitsus on aga teatanud, et ei saa enne 12. detsembri üldvalimisi oma kandidaati komisjoni esitada, sest valitsuse tavapärane töö on peatatud. Osa ekspertide sõnul võib see tähendada, et uue komisjoni direktiivid võidakse kohtus vaidlustada, tuginedes hinnangule, et komisjoni ei moodustatud vastavalt reeglitele.