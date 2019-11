Austraalia uurib Hiina plaani saata parlamenti oma spioon

Telekanal Nine Network teatas pühapäeval, et arvatavad Hiina agendid pakkusid Melbourne´i luksusautode müüjale Bo «Nick» Zhaole miljon Austraalia dollarit, et see kandideeriks Melbourne´i saadikukohale.

32-aastane automüüja leiti tänavu märtsis surnuna Melbourne´i hotellitoas pärast seda, kui ta oli võtnud väidetavalt ühendust Austraalia vastuluureametiga ASIO. Politsei ei ole suutnud mehe surma põhjust välja selgitada.

Peaminister ütles esmaspäeval, et välissekkumise asjus ei olda naiivsed ja et Liberaalse Partei liiget Zhaod puudutavad väited on sügavalt häirivad ja murettekitavad.

«Austraalia ei ole naiivne ohtude osas, millega ta silmitsi on,» ütles Morrison ajakirjanikele. «Sel põhjusel oleme tugevdanud seadusi ja suurendanud vahendeid tagamaks, et Austraalia on ohtude tõrjumisel parimas võimalikus positsioonis.»

ASIO juht Mike Burgess esines pühapäeval harukordse avaliku sõnavõtuga, kus ütles, et tema ametkond uurib asja.

«Vaenulik välisluure tegevus kujutab meie riigile ja selle julgeolekule reaalset ohtu,» ütles Burgess. Ta keeldus Zhao surma asjaolusid rohkem kommenteerimast.

Parlamendi luurekomitee juht Andrew Hastie nimetas Melbourne'is hargnenud episoodi sürreaalseks ja spioonipõneviku vääriliseks.

«See pole lihtsalt teenete eest antud kott rahaga. See on riigi rahastatud katse infiltreeruda meie parlamenti, kasutades selleks Austraalia kodanikku, et tema kaudu meie demokraatliku süsteemi mõjutada,» ütles ta telesaates 60 Minutes.

Hiina välisministeeriumi kõneisik Geng Shuang tõrjus süüdistusi ja ütles, et Austraalia poliitikud, organisatsioonid ja meedia mõtlevad spioonilugusid välja.

«Osad Austraalias on jõudnud punktini, kus väikseimgi liigutus saadab nad paanikasse ja nad näevad kõikjal ohtu,» ütles Geng. «Aga valed on lõpuks lihtsalt valed.»