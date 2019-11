Hispaanias tabati Euroopa esimene narkoallveelaev

Allikate sõnul peavad selle narkolasti taga olema suured grupeeringud, sest allveelaeva enda hinnaks on umbkaudu 2,5 miljonit eurot.

El Paisi teatel suhtusid paljud Hispaania narkopolitseinikud narkoallveelaevadesse justkui legendi. Teati küll, et selliseid laevu kasutatakse Vaikses ookeanis ning väideti, et ka Hispaania ja Aafrika vahel illegaalse kauba liigutamiseks, kuid ühtegi taolist polnud siiani tabatud.

Uurijad said sel korral allveelaevale jälile tänu teisest riigist tulnud vihjele ja rannikule jõudes võeti alus ka vahele. El Paisi allikate teatel oli laev ehitatud Lõuna-Ameerikas Prantsuse Guajaanas ja seda on narkootikumide vedamiseks kasutatud mitme aasta jooksul.

Galicia on narkokaubitsejate jaoks sobilik paik, kuna sealsel rannikul on varjulisi lahesoppe, kuhu laadung toimetada. Politsei on piirkonnas korraldanud mitmeid reide.