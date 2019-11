Galerii: Zelenskõi tänas Eestit Ukraina toetamise eest

Seda võiks Zelenskõi vähemalt teoreetiliselt nüüd muuta, sest Kiievisse naaseb ta koos täna Kadriorus president Kersti Kaljulaidi poolt kingitud elektrilise jalgrattaga.

Enne Zelenskõid külastas Ukraina president Eestit viimati 2017. aastal, mil visiidi võttis ette Petro Porošenko. Soojades suhetes Kaljulaid ja Zelenskõi kohtusid aga sel aastal juba neljandat korda, nüüd esmakordselt ka Kadriorus, kus Ukraina president tänasel kargel hommikul auvahtkonna saatel vastu võeti.

Arusaadavalt oli Zelenskõi visiidil digikoostöö, majandussuhete ja reformide kõrval üheks põhiteemaks rohkem kui viis aastat kestnud konflikt Ida-Ukrainas. Just Eesti jätkuva toetuse kinnitamine ja Ukrainaga ka tulevikus õlg õla kõrval seismine oli üheks olulisemaks mõtteks, mida Zelenskõile päeva jooksul toimunud erinevatel kohtumistel edasi püüti anda.

Kaljulaid meenutas Zelenskõiga kohtumise järel tehtud avalduses Ida-Ukraina külastamist: «Ma olen ise seisnud rindejoonel Ida-Ukrainas. Olen seisnud tõkkepuu kõrval, kus ühel pool on Ukraina ja ka teisel pool on Ukraina. See on seesama riik, kuid nii erinevas olukorras.» President rõhutas, et Ida-Ukraina konflikti puhul on selgelt üks riik agressor ja teine ohver.

Vastusena Ukraina ajakirjaniku küsimusele Donbassi külastamise kohta, ütles Kaljulaid, et ta on pärast visiiti saanud mitmetele riigijuhtidele saanud rääkida olukorrast Ida-Ukrainas. «Sellest, millised olid need inimesed, kes tulid Donbassist Ukraina poolele. Kuidas nad ei julgenud meiega rääkida, kuidas nad olid hirmunud, kuidas nad selgelt olid kusagilt, kus inimene ei ole vaba.»

Zelenskõi tänas Eestit sõpruse ja toetuse eest ja lisas omalt poolt, et Eesti poolt Ukrainale antud abi on ühe elaniku kohta arvestatuna maailma suurim.

President tänas Eestit ka selle eest, et siin on taastusravi võimaldatud 182 Ukraina sõjaväelasele ja ka selle eest, et Eesti võttis vastu otsuse mitte tunnustada Donbassi okupeeritud aladel väljastatud Vene passe. Ühtlasi avaldas Zelenskõi lootust, et Eesti valimine ÜRO Julgeolekunõukogu mittealaliseks liikmeks aitab kaasa Ukraina suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse taastamisele.

USA presidendi Donald Trumpi tagandamisjuurdluse tõttu maailma tähelepanu keskpunkti sattunud Zelenskõi ei pääsenud sellest teemast ka Eestis. Kui ERR uuris pressikonverentsil Trumpi ja Zelenskõi kurikuulsa telefonikõne kohta, vastas ta: «Väga huvitav, et eestlasi huvitab selles kontekstis rohkem Trump, mind huvitavad Eesti ja Ukraina suhted.»

«Meil oli härra presidendiga kaks vestlust. Kuidas ma sellesse suhtun...te võisite seda kõike lugeda. Kõik, mis pidi olema salajane, oli ilusasti kõigile lugeda. Kuidas sellesse ikka suhtuda?» küsis Zelenskõi ja lisas: «Ukrainal on väga palju probleeme, käimas on sõda ja territooriumid on okupeeritud. Meil pole tõesti aega sekkuda teiste riikide poliitikasse.»