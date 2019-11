Arstid: Assange võib vanglas surra

Briti siseministrile Priti Patelile kirjutatud kirjas soovitasid arstid Assange’i Belmarshi vanglast haiglasse üle viia. Arstide hinnang põhineb 21. oktoobri kohtuistungil nähtul ja ÜRO raportööri Nils Melzeri kirjutatul. Melzer väitis, et Assange’i kallal omavolitsetakse ja teda väärkoheldakse ning see võib nõuda tema elu.

«Kirjutame selle avaliku kirja arstidena, et väljendada oma tõsist muret seoses Julian Assange’i füüsilise ja vaimse tervisega,» kirjutasid arstid 16-leheküljelises kirjas. Nende hinnangul ei pruugi Assange’i tervislik seisund olla piisavalt hea, et läbi teha veebruaris algav kuulamine seoses võimaliku väljaandmisega USA-le.

Nõuti, et Assange’i tervislikku seisundit hinnataks kiiremas korras mõnes ülikoolihaiglas. «Kui kohene ülevaatus ja ravi ei saa teoks, on meil praeguste tõendite alusel tõsine mure, et Assange võib vanglas surra. Olukord on pakiline. Aega pole kaotada.»