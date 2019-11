Keskkonnakaitsjad: USA ja Euroopa peavad korvama poole kliimakahjust

ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni järgi peaksid kõik riigid andma oma õiglase osa, et kliimamuutust leevendada ja selle mõjudega kohaneda. See on aluseks ka rahvusvahelistele kõnelustele selle üle, kuidas riigid Pariisi kliimaleppe eesmärke täita saaksid.