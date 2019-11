Tuhanded inimesed avaldasid üle kogu maailma meelt soolise vägivalla vastu

Prantsuse valitsus avalikustas pärast nädalavahetusel peetud suurmeeleavaldusi plaani võitluseks koduvägivalla vastu. Kavale eraldatakse mitu miljonit eurot ning see näeb muu hulgas ette elektrooniliste jalavõrude kohustuse vägivallatsejatele ning tuhande uue koha loomist naiste varjupaikades.

Esmaspäevased meeleavaldused, mis on ajendatud kasvavast pahameelest õigussüsteemide suutmatuse vastu karistada naistevastase vägivalla toimepanijaid, järgnevad nädalavahetuse protestidele niinimetatud femitsiidi vastu.

Rahvahulgad marssisid Moskva tänavatel, et tõmmata tähelepanu valitsuse suutmatusele võtta vastu naisi kaitsvaid seadusi, ning sajad Sudaani naised hüüdsid Hartumis viimaste kümnendite esimesel omalaadsel meeleavaldustel «vabadus, rahu ja õiglus».

Hispaania pealinnas Madridis osalesid esmaspäeva õhtul rongkäigul kümned tuhanded inimesed. Hispaania soolise vägivalla vastased seadused ei ole suutnud riigis probleemi lahendada. Alates 2019. aasta algusest on oma elukaaslase või endise partneri käe läbi tapetud 52 naist.

Lõuna-Aafrika Vabariik on naistevastase vägivalla poolest maailmas esirinnas ning meeleavaldajad nõuavad valitsuselt sageli meetmeid olukorra parandamiseks.

ÜRO hoiatas, et riigid peavad soolise vägivalla vastu senisest tõhusamaid samme astuma, ja tõstis Afganistani esile riigina, kus tehakse seksuaalvägivalla ja vägistamise vastu liiga vähe ära.

Prantsuse valitsus on surve all viia läbi reforme, kuna riigis on tänavu praeguseks oma elukaaslase või endise partneri käe läbi tapetud vähemalt 117 naist eelmise aasta 121-ga võrreldes, näitavad AFP andmed.