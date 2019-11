Schiff: Trumpi tagandamisjuurdluse raport võib valmis saada nädalaga

Esindajatekojas enamuses olevad demokraadid süüdistavad Trumpi oma ametiseisundi kuritarvitamises sisepoliitilise kasu nimel välisriiki USA valimistesse sekkuma ärgitamiseks. Selline tegevus on Ühendriikide seadustega keelatud.

Kolm demokraatide juhitud komiteed on ette valmistamas dokumenti esitamiseks esindajatekoja õiguskomiteele, mis hakkab seejärel kaaluma tagandamissüüdistuste esitamist presidendile.

«Tõendid õiguserikkumisest ja vääriti käitumisest presidendi poolt, mille me oleme praeguseks kogunud, on selged ja raskesti vaidlustatavad,» lausus Schiff.

«Nüüd peame otsustama, kas selline käitumine on kokkusobiv presidendiametiga ja kas tagandamise põhiseaduslik protsess on põhjendatud,» sõnas demokraadist komiteejuht.

Tõendid näitavad veenvalt, et Trump seadis Ukraina uue presidendi Volodõmõr Zelenskõiga Valges Majas kohtumise korraldamise ja Kiievile USA sõjalise abi eraldamise eeltingimuseks Ukraina võimude teadaande poliitiliselt motiveeritud libajuurdluste alustamisest, mis aitaksid president Trumpi 2020. aasta tagasivalimiskampaaniat, sõnas Schiff.

Valge Maja ja USA välisministeerium on keeldunud andmast komiteedele üle juurdluse jaoks potentsiaalselt olulisi dokumente ja lubamast võimalikel Ukraina survestamise kampaania seisukohast tähtsatel tunnistajatel ütlusi anda. Nende seas on välisminister Mike Pompeo ja Valge Maja kantseleiülema kohusetäitja Mick Mulvaney.

Schiffi sõnul võivad sellised kohtukorralduste või tunnistuste andmise kutsete eiramised viiva selleni, et esindajatekoja õiguskomitee asub kaaluma presidendile tagandamissüüdistuse esitamist ka kongressi töö takistamise alusel.

Kui esindajatekoda peaks Trumpi tagandamise poolt hääletama, liigub tagandamisprotsess edasi senatisse, kus enamus on vabariiklastel, kes jätavad riigipea suure tõenäosusega ametisse.

Praeguseks on tagandamisjuurdluse käigus selgunud, et vabariiklasest president survestas Ukrainat uurima tema kodust poliitilist vastast Joe Bidenit. Nii USA kui Ukraina ametiisikud kartsid, et Trump külmutab Kiievile lubatud hädavajaliku sõjalise abi, kui juurdluse alustamisest ei teatata.