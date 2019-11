Saksa ministri Huawei-kommentaar pälvis USA saadiku pahameele

Altmaier kaitses Saksamaa otsust mitte keelata Hiina telekomihiiu Huawei osalemist 5G mobiilsidevõrkude rajamisel nagu Washington seda soovis. USA on väitnud, et Huawei on Hiina elektroonilise spionaaži vahend.

«Hiina ja USA vahel puudub moraalne ekvivalents ning igaüks, kes sellele vihjab, eirab ajalugu,» ütles suursaadik Richard Grenell avalduses.

Grenell on president Donald Trumpi kindel toetaja ning on alates ametisseastumisest eelmisel aastal teinud korduvalt märkusi Saksa sisepoliitilistel teemadel.

Altmaier viitas pühapäeval peetud debatil Huawei üle 2013. aastal esile kerkinud süüdistustele USA spioneerimisest Saksamaa territooriumil.

«Me ei boikoteerinud neid (ameeriklasi),» märkis ta.

Altmaieri sõnul nõuavad USA võimud ka oma telekomifirmadelt informatsiooni, «mis on vajalik võitluses terrorismi vastu».

Grenell märkis, et USA valitsuse ja Hiina Kommunistliku Partei tegevuse võrdlemine on «solvang tuhandetele Ameerika sõjaväelastele, kes aitavad tagada Saksa julgeolekut, ja miljonitele ameeriklastele, kes panustavad tugevasse Lääne liitu».

«Sellised väited on ka solvang miljonitele Hiina kodanikele, kes on ilma jäetud põhivabadustest ja keda Hiina Kommunistlik Partei on ebaõiglaselt vangistanud,» lisas suursaadik.

Kuigi Huawei on üks maailma liidritest järgmise põlvkonna mobiilsidevõrkude tehnoloogia valdkonnas, on USA ja ka Saksa julgeolekuteenistused hoiatanud, et firmal on tihedad sidemed Hiina võimudega.