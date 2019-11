Sisepoliitilise tule all Colombia president kohtub protestijuhtidega

Istung on osa riiklikust dialoogist, mille Duque pühapäeval käivitas, et võidelda korruptsiooni, majandusliku ebavõrdsuse ja muude ühiskondlike probleemide vastu.

Protestidel on puhkenud vägivald ja surma on saanud neli inimest. Vigastatuid on umbes 500.

«Kodanike kannatamatus on suur, kodanike nõudmised on suured..., samas on väga tähtis mõista, et valitsused ei saa lubadusi anda ning valitsustel pole võlukeppi, mis suudaks toota imetabaseid ja kohe toimivaid lahendusi,» hoiatas Duque eile.