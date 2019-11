Pariis ja Berliin tahavad alustada kaheaastast liiduülest reformidebatti

"Konverentsil tuleks tegeleda kõikide kaalul asjadega, et juhtida Euroopa tulevikku EL-i ühtsemaks ja suveräänsemaks tegemise sihiga," kirjutatakse dokumendis.

Kuigi EL-is on viimastel aastatel andnud kõvasti tooni Brexit, siis pole see ainus Euroopa tulevikku varjutav vaidlus. Pariis ja Berliin, kunagised EL-i integratsiooni mootorid, näivad aina enam olevat teineteisega vastasseisus.

Prantsusmaa blokeeris EL-i laienemise Põhja-Makedooniasse ja Albaaniasse. Laienemistööd vedas Saksamaa ning sellel on komisjonis ja teistes liikmesriikides suur toetus.

Kantsler vastas avaldusele tavatult jõuliselt. See koos asjaoluga, et Merkelit usutluses öeldust ette ei hoiatatud, süvendab muljet, et Pariisi ja Berliini vahel haigutab suurem lõhe.