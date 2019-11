Tšehhi luure aastaraport hoiatab Venemaa ja Hiina eest

Venemaa on püüdnud mõjutada Tšehhi otsustusprotsessi ja mõjukaid inimesi, sedastab raport. Mullu olid Tšehhis aktiivsed kõigi Vene luureteenistuste töötajad. BIS tõi eriliselt välja ohu, mida kujutab Venemaa desinformatsioonikampaania ja propaganda.

Hiina otsis samal ajal agente Tšehhi kodanike seast ja selle luureteenistuste kohalolu on kasvamas, märkis BIS.

Tšehhi küberkuritegevusega võitlev agentuur NUKIB teatas septembris, et Venemaa ja Hiina on Tšehhi küberjulgeolekule suurimad ohud. See väide pälvis Pekingi- ja Kremli-meelse moslemivastase presidendi Milos Zemani kriitika, kelle sõnul peaks julgeolekuteenistused tegelema islamistliku terrorismi ohuga.