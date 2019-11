Linklater: USA pole sõjas vaid tänu Trumpi nartsissismile

Filmide «Slacker», «Poisipõli» («Boyhood»), «Hämmeldunud ja segaduses» («Dazed and Confused») ning romantilise «Before» triloogia «Enne päikesetõusu», «Enne päikeseloojangut» ja «Enne südaööd» autor leiab, et Trump on instinktiivselt sõja vastu, sest see juhib tähelepanu temalt endalt kõrvale.

«Sõjas olemine nõuab palju tööd. Tuleb käia koosolekutel, lugeda memosid ja langetada otsuseid. Ei saa lihtsalt terve päeva telekat vaadata ja säutsuda,» ütles Linklater Pariisis, kus avati tema tööde retrospektiiv.

Filmimees tunnistas, et on viimastel päevadel olnud kleebitud kongressi tagandamiskuulamiste ülekannete külge.

«Inimesed küsivad minult, kas ma olen mõnda head filmi vaadanud. Mina ütlen, et ei, ma vaatan tagandamiskuulamisi. See on parim tõsielusaade.»

Linklateri sõnul kardab ta, et Trumpi tagasivalimine 2020. aastal toob USA poliitilisele süsteemilt tohutut kahju.

«Ma olen optimist, aga minu optimism on tembitud künismiga süsteemi enda suhtes. Kas Putin suudab Trumpi ka teist korda ametisse panna?» sõnas ta viitega Venemaa väidetavale sekkumisele 2016. aasta presidendivalimistesse.

Linklateri sõnul ei ole Trump siiski kõige halvem president, kes USA-l on olnud.

«Vähemasti ei ole ta sõdu alustanud. Ta on selgelt halvim inimene sellel kohal, aga ta ei ole siiski halvim president.»

«Bush ja Cheney tapsid hulga inimesi. Ainus, mis meid sõdadest eemal hoiab, on tema nartsissism. See on minu teooria.»