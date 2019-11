Raport: Briti maavägi jääks konflikti korral tulejõu poolest Venemaale alla

Leiti, et Briti armeel ja ka NATO-l on tõsine suurtükkide ja ka laskemoona puudus. Kokkuvõttes jõuti seisukohale, et britid ei suudaks hoida usutavat kaitsepositsiooni, vahendab BBC.

Briti kaitseministeerium väitis aga BBC-le, et Ühendkuningriigil on NATOga tihe koostöö ja valmis ollakse ka juhtrolli võtmiseks. RUSI uuring tuli välja vaid nädal enne NATO liidrite Londoni kohtumist.

Ühendkuningriigi ja teiste NATO liitlaste väed toodi Venemaa heidutamise eesmärgil Ida-Euroopasse pärast Krimmi ebaseaduslikku annekteerimist 2014. aastal. Teatavasti juhib Ühendkuningriik NATO lahingugruppi Eestis.

RUSI uuringus leiti, et Briti vägedel jääb Vene vägedega võrreldes puudu tulejõust. Analüüsiti relvajõudude sõjalist võimekust olukorras, kus peaks tekkima kõrge intensiivsusega konflikt NATO ja Venemaa vahel. Selliseks puhuks on Ühendkuningriik lubanud eraldada võitlusvõimelise diviisi.

Briti sõdurid õppusel. FOTO: Owen Humphreys/PA Wire/PA Images/Scanpix

«Hetkel on oht, et eskalatsiooniga ähvardavad jõud võivad sundida Ühendkuningriiki, mis pole võimeline usutavalt võitlema, eskalatsiooniredelil laskuma,» seisis raportis. Väideti, et Ühendkuningriik jääb alla nii relvastuse kui ka selle tegevusraadiuse poolest.

BBC märgib, et Venemaa suurtüki- ja raketipataljonid on tõestanud oma võimekust, hävitades 2014. aastal vaid minutite jooksul peaaegu kaks Ukraina pataljoni. Raportis leitakse samas, et Ühendkuningriigi kõrval on ka teistel NATO riikidel piiratud arv suurtükke, laskemoona ja transpordivahendeid.

Venemaa miinipildujameeskonna liikmed õppusel Sergejevski polügoonil. FOTO: Juri Smitjuk/TASS/Scanpix

Kohese ja kriitilise tähtsusega prioriteedina toodi välja Ühendkuningriigi suurtükiväe uuendamine ja moderniseerimine.

Briti kaitseministeerium vastas, et Ühendkuningriik seisab ohtudega vastamisi koos oma liitlastega. «Euroopa suurimate kaitsekulutustega NATO liikmena on Ühendkuningriigi relvajõud hästi varustatud, et võtta juhtroll ohtudele vastu astumiseks ja tagamaks brittide ohutus ja julgeolek nii kodus kui ka välismaal.»