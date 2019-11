Corbyn: Johnson tahab Briti tervishoiuteenused Trumpile maha müüa

Leiboristide liider Jeremy Corbyn tõi oma väite tõestuseks 451 lehekülge seni salajas hoitud dokumente, mis tema väitel näitavad, et Johnsonil on kavas panna Brexiti-järgse kaubandusleppe üle läbirääkimisi pidades lauale ka NHS.

Suurbritannias peetakse 12. detsembril ennetähtaegsed parlamendivalimised, millega Johnson soovib kindlustada endale parlamendienamuse, et Euroopa Liiduga sõlmitud lahkumislepe vastu võtta.

NHS-i juhtimine ja rahastamine on tõusnud oluliseks valimisteemaks. Corbyni käsutuses oli varem dokumendi redigeeritud versioon, kuid Johnson nimetas seda täielikuks väljamõeldiseks.

«USA nõuab, et meie NHS oleks toksilise kokkuleppe läbirääkimiste laual,» ütles Corbyn ajakirjanikele.

Corbyn nimetas NHSi müüki valitsuse salaplaaniks ja hoiatas, et valimistest saab võitlus NHSi kui avaliku teenuse säilimise eest.

«Megakorporatsioonid näevad Johnsoni liidus Trumpiga võimalust teenida meie riigi haigustelt miljardeid.» Corbyn väitis veel, et läbirääkimised on jõudnud nii kaugele, et varsti võib oodata analoogravimite kallinemist.