Šoti rahvuslased lubavad valimismanifestis uut hääletust iseseisvuse ja Brexiti üle

«On aeg, et šotlased võtaksid Šotimaa tuleviku endi kätte,» kuulutas ta Glasgow's poodiumil, mida kaunistas loosung «Peatage Brexit».

Sturgeoni eesmärk on korraldada 2020. aastal uus iseseisvusreferendum.

Briti parlamendi alamkoja 650 kohast 59 esindavad Šotimaa ringkondi, SNP käes on neist 35.

Sturgeon on öelnud, et peaminister Boris Johnsoni konservatiividega ta ei liitu, kuid võib teatud tingimustel toetada leiboristide valitsust. Nendeks tingimusteks on uus iseseisvushääletus ja tuumarelvade Šotimaalt minema viimine.