Ajakirjaniku mõrva uurimine ähvardab viia ametist Malta peaministri

Esmalt astus tagasi peaministri kabinetiülem Keith Schembri ning seejärel eile ka turismiminister Konrad Mizzi. Varsti pärast seda teatas majandusminister Chris Cardona, et kõrvaldab end ajutistelt valitsuse tööst, vahendas The Guardian.

Kõik mehed on eitanud igasuguseid rikkumisi, kuid neid on seostatud eelmisel nädalal Caruana Galizia mõrva uurimise käigus vahistatud mõjuka ärimehe Yorgen Fenechiga ning politsei on soovinud nendega vestelda.