Soome metsatööstus töösulu eel: Balti riikide odava tööjõuga ei jaksa konkureerida

Töösulg puudutab ettevõtteid, kelle töötajad on Tööstusliidu liikmed. Nendeks on Metsa Groupi, Pölky, Stora Enso, UPM-i ja Versowood. Kokku osaleb 30 puidu-, vineeri-, lehtvineeri- ja liimpuidu tehast.

Metsäteollisuuse tööturujuhi Jyrki Hollméni sõnul tähendab töösulg seda, et Tööstusliidu streigi tõttu peatunud vineeritehaste ja puidutehaste tootmine seisab ka töösulu ajal. Tema sõnul on peamiseks vaidlusküsimuseks tööaeg ning sellega kaasas käivad konkurentsivõimelepingus märgitud töötunnid.

Hollmén sõnas uudisteagentuurile STT, et Soome metsatööstused konkureerivad välismaa firmadega, samal ajal on ka puidunõudlus languses. «Võistleme Baltimaade, Poola ja Venemaaga,» sõnas Hollmén. «Nendes riikides on tööjõukulud madalad ning tööajad pikemad kui Soomes. See on täiesti võimatu, et Soome vastus neile oleks tööaja lühendamine.»