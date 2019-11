CNN: USA vähendab oma finantspanust NATO eelarves

Tegemist on suuresti sümboolse sammuga, kuna NATO otsene eelarve on suhteliselt väike, umbes 2,5 miljardit dollarit, ning eraldi riikide kaitse-eelarvetest, mis alliansi sõnul peaksid olema vähemalt kaks protsenti sisemajanduse kogutoodangust (SKT).

«Kõik liitlased on nõustunud uue kulutuste jagunemise formulariga. Uue formulari kohaselt kulutuste osakaal suurel osal Euroopa liitlastest ja Kanadal tõuseb, USA-l aga väheneb. See on tähtis demonstratsioon liitlaste panustamisest allianssi ja õiglasemast kuludekoorma jagamisest,» ütles üks NATO ametnik, lisades, et uues formularis lepiti kokku sel nädalal.