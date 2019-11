Stoltenberg tahab Pariisis Macronilt selgitust NATO ajusurma väite kohta

Macron ütles NATO detsembrikuise tippkohtumise eel usutluses ajakirjale Economist, et allianss on ajusurmas.

«See, mida me oleme praegu läbi tegemas, on NATO ajusurm,» ütles Macron.

Stoltenberg asus koheselt 70-aastast allianssi kaitsma, lubades sõita Pariisi, et saada Macronilt selgitust.

«Ma arvan, et see on parim viis tegelda võimalike eriarvamustega, istuda maha ja arutada neid ning täielikult mõista sõnumeid ja motiive,» sõnas ta.